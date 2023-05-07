Покушение на Захара Прилепина: Киев просит трибунала Политолог Дмитрий Родионов о том, как должны наказывать за участие в терроре. 6 мая, 23:40 Сотрудники экстренных служб на месте подрыва автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / Стрингер

В Нижегородской области злоумышленники подорвали автомобиль политика и писателя Захара Прилепина.

Взрывное устройство мощностью более двух килограммов в тротиловом эквиваленте сработало под днищем автомобиля. В результате взрыва переднюю часть машины оторвало, погиб водитель Прилепина. Сам политик получил ранения обеих ног.

По горячим следам оперативниками задержан подозреваемый — ранее судимый мужчина 1993 года рождения. Он уже дал признательные показания о том, что его завербовали украинские спецслужбы. Он должен был убить Прилепина.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и НАТО выкормили ещё одну международную ячейку — киевский режим.

Очевидно, это покушение стоит в одном ряду с аналогичными терактами — на Дарью Дугину и Владлена Татарского. Предпоследнее преступление произошло всего лишь более 30 дней назад. То есть теперь мы вынуждены наблюдать ускорение террора со стороны Киева.

Безусловно, надо отдать должное нашим правоохранительным органам, которые смогли оперативно задержать преступника, не дав ему уйти за границу, как убийце Дарьи Дугиной. Возможно, этот человек сможет пролить свет на существующую в России террористическую сеть, которая, несомненно, не остановится и продолжит свою деятельность.

Киев и стоящие за ним западные спецслужбы сделали ставку на террористическую войну против России. И надо понимать, что чем труднее будет положение ВСУ на фронте, тем больше наш противник будет фокусировать силы на диверсиях и терактах на территории нашей страны. На что они способны, мы уже видели. Это и точечный террор против отдельных медийных личностей, чьи имена так или иначе связаны со спецоперацией, политиков и чиновников (на днях было предотвращено покушение на главу Крыма, готовившееся организованной группировкой), атаки дронов как на объекты инфраструктуры, так и на мирные города, попытки проникновения диверсионных групп.

Запад, стремится внушить страх населению России и активно использует террористические и экстремистские организации так, как делал это в 1990-е годы на Северном Кавказе, заявил недавно секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, западные спецслужбы обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны, рассчитывая запугать россиян и подорвать конституционные устои нашего государства.

Мы действительно переживали подобный опыт в 90-е. Кроме того, у нас остался опыт борьбы с бандеровским подпольем после Великой Отечественной войны. Но тогда бандитов не поддерживал коллективный Запад, не снабжал оружием, заброска диверсантов на территорию нашей страны была значительно затруднена.

Но главное, тогда у общества было понимание масштабов зла, с которым оно столкнулось. Увы, сейчас далеко не все россияне осознали, что нам объявлена война и наш противник не будет брезговать никакими методами. Ведь официально озвученная цель — нанесение поражения России и её уничтожение.

Необходимо осознать, что они будут не только забрасывать диверсантов, что в большей степени возможно в приграничных с Украиной регионах. Они будут искать потенциальных убийц, диверсантов и террористов среди россиян, недовольных жизнью, среди актива якобы оппозиционных, а на деле антироссийских организаций, что наглядно демонстрирует пример той же Дарьи Треповой, убийцы Владлена Татарского. Таких людей, к сожалению, немало, причём уже по всей России. Да, далеко не все из них способны на убийства и теракты, но многие могут совершать диверсии, наводить вражескую артиллерию и беспилотники, шпионить, передавать на ту сторону информацию о наших войсках и их передвижениях.

Двадцать лет назад мы смогли вместе справиться с этим злом. Сегодня оно вернулось в куда большем масштабе. И от нас снова требуется единение. Мы не можем знать, где они нанесут следующий удар, но мы можем быть уверенными в том, что их цель — паника и смятение, и только от нас зависит, добьются они своего или нет.

Наверное, пришло время ужесточить наказание за организацию террористических атак против своей страны по заданию иностранных спецслужб. Сегодня у нас за подобное женщина может получить до 20 лет, мужчина — пожизненное. Если та же Дарья Трепова получит по полной, выйдет она в 46, и что? Займется прежней деятельностью?

Надо понимать, что большинство террористов трусливы: даже если они готовы убивать, то не готовы умирать сами. Так может, пора уже сделать наказание не только неотвратимым, но и предельно суровым, чтобы многие десять раз подумали?

Авторы Дмитрий Родионов