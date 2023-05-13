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13 мая, 08:52

Сенатор Лантратова: В Луганске после обстрела госпитализировано два человека

<p>Последствия обстрела Луганска. Фото © Telegram / lantratova_daria</p>

Последствия обстрела Луганска. Фото © Telegram / lantratova_daria

В Луганске после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, по предварительным данным, доставлено в больницу два человека. Об этом сообщила сенатор от Луганской Народной Республики (ЛНР) Дарья Лантратова.

"Предварительно, два человека госпитализированы. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow", — отметила она.

Она выразила уверенность в том, что Киев этими обстрелами не сможет "запугать тех, кто долгое время боролся за право быть с Россией, говорить на родном языке, чтить своих героев и свою культуру".

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Напомним, ВСУ сегодня второй день подряд обстреливали Луганск. Накануне в городе пострадало шесть детей. По данным СЦКК, украинские силовики впервые использовали британские дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Андрей Григорьев
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