Сенатор Лантратова: В Луганске после обстрела госпитализировано два человека

В Луганске после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, по предварительным данным, доставлено в больницу два человека. Об этом сообщила сенатор от Луганской Народной Республики (ЛНР) Дарья Лантратова.

"Предварительно, два человека госпитализированы. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow", — отметила она.

Она выразила уверенность в том, что Киев этими обстрелами не сможет "запугать тех, кто долгое время боролся за право быть с Россией, говорить на родном языке, чтить своих героев и свою культуру".