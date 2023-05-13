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13 мая, 06:57

ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск

В районе посёлка Юбилейный на окраине Луганска произошёл взрыв

<p>Клубы дыма над Луганском. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/LIC_LPR/48512" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LIC_LPR</a></p>

Клубы дыма над Луганском. Обложка © t.me / LIC_LPR

Взрыв прогремел в районе посёлка Юбилейный на окраине Луганска. На снятых очевидцами кадрах видно, что над городом поднимается столб белого дыма.

Здание школы пострадало в Донецке в результате обстрела ВСУ

Здание школы пострадало в Донецке в результате обстрела ВСУ

В некоторых жилых домах осколками выбиты стёкла в окнах, повреждены крыши. Информация о пострадавших в результате обстрела ВСУ пока не поступала.

Ранее Лайф писал, что вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Как уточнили в СЦКК, ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром". В результате ЧП был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску очередной попыткой киевского режима запугать мирных граждан.

Раненный при обстреле Луганска депутат Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших детей

Раненный при обстреле Луганска депутат Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших детей

Иван Косицын
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