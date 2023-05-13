ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 06:57
3398

ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск

В районе посёлка Юбилейный на окраине Луганска произошёл взрыв

Клубы дыма над Луганском. Обложка © t.me / LIC_LPR

Клубы дыма над Луганском. Обложка © t.me / LIC_LPR

Взрыв прогремел в районе посёлка Юбилейный на окраине Луганска. На снятых очевидцами кадрах видно, что над городом поднимается столб белого дыма.

Здание школы пострадало в Донецке в результате обстрела ВСУ
Здание школы пострадало в Донецке в результате обстрела ВСУ

В некоторых жилых домах осколками выбиты стёкла в окнах, повреждены крыши. Информация о пострадавших в результате обстрела ВСУ пока не поступала.

Ранее Лайф писал, что вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Как уточнили в СЦКК, ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром". В результате ЧП был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску очередной попыткой киевского режима запугать мирных граждан.

Раненный при обстреле Луганска депутат Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших детей
Раненный при обстреле Луганска депутат Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших детей
BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar