ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск
В районе посёлка Юбилейный на окраине Луганска произошёл взрыв
Клубы дыма над Луганском. Обложка © t.me / LIC_LPR
Взрыв прогремел в районе посёлка Юбилейный на окраине Луганска. На снятых очевидцами кадрах видно, что над городом поднимается столб белого дыма.
В некоторых жилых домах осколками выбиты стёкла в окнах, повреждены крыши. Информация о пострадавших в результате обстрела ВСУ пока не поступала.
Ранее Лайф писал, что вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Как уточнили в СЦКК, ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром". В результате ЧП был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску очередной попыткой киевского режима запугать мирных граждан.