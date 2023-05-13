ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск

Взрыв прогремел в районе посёлка Юбилейный на окраине Луганска. На снятых очевидцами кадрах видно, что над городом поднимается столб белого дыма.

Здание школы пострадало в Донецке в результате обстрела ВСУ

Здание школы пострадало в Донецке в результате обстрела ВСУ

В некоторых жилых домах осколками выбиты стёкла в окнах, повреждены крыши. Информация о пострадавших в результате обстрела ВСУ пока не поступала.