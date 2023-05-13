Здание школы пострадало в Донецке в результате обстрела ВСУ
Мэр Кулемзин: ВСУ утром обстреляли Донецк, повреждено здание школы
Украинские войска утром в субботу, 13 мая, обстреляли Донецк. В частности, повреждено здание школы в Куйбышевском районе города. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Последствия обстрела ВСУ школы в Донецке. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"
"В результате обстрела Куйбышевского района со стороны украинских карателей повреждено здание школы № 51. Осколками посечён фасад, входная дверь, выбиты окна", — написал он.
Причём, подчеркнул Кулемзин, информация о последствиях обстрелов со стороны ВСУ продолжает поступать.
Ранее ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского округа. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский снаряд ствольной артиллерии попал во двор жилого дома.
Telegram / "Типичный Донецк"