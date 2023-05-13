Депутат Госдумы Водолацкий рассказал, как получил ранения при обстреле Луганска
Раненный при обстреле ЛНР депутат Водолацкий назвал подлым удар по мирному городу
Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, раненный при атаке ВСУ по Луганску, назвал подлым украинский ракетный удар по мирному городу. По его словам, прилёта в этот день никто не ожидал.
"Самый мерзопакостный сегодня случай, который провели украинские фашисты [ударили] по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была", — сообщил он телеканалу "Луганск 24".
В беседе с телеграм-каналом Mash на Донбассе он рассказал, что вместе с военкором Евгением Лисицыным возвращался с передовой, когда произошёл ракетный удар по городу. В этот момент они услышали просьбы людей о помощи, которые раздавались из разрушенного здания. Войдя в него, произошёл обвал кирпичной кладки, в результате чего парламентарий получил травмы лица, рук и ног.
Ранее Лайф писал, что вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Как уточнили в СЦКК, ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром". В результате ЧП был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей.
ТАСС / Александр Река