Депутат Госдумы Водолацкий рассказал, как получил ранения при обстреле Луганска

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, раненный при атаке ВСУ по Луганску, назвал подлым украинский ракетный удар по мирному городу. По его словам, прилёта в этот день никто не ожидал.

"Самый мерзопакостный сегодня случай, который провели украинские фашисты [ударили] по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была", — сообщил он телеканалу "Луганск 24".