ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли белгородское село Муром

Ночью белгородское село Муром Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, снаряд ствольной артиллерии попал во двор жилого дома.

"Снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения, в результате чего посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью", — рассказал Гладков.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.