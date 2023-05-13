ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли белгородское село Муром
Губернатор Гладков: Село Муром Шебекинского округа ночью попало под обстрел ВСУ
Последствия попадания снаряда в дом в селе Муром Белгородской области. Обложка © t.me / "Настоящий гладков"
Ночью белгородское село Муром Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, снаряд ствольной артиллерии попал во двор жилого дома.
"Снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения, в результате чего посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью", — рассказал Гладков.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино, где снаряд упал между двумя многоэтажными домами. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.