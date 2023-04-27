Мужчина погиб при взрыве во время распила боевых снарядов под Белгородом
В Белгородской области мужчина погиб при попытке распилить снаряд времён ВОВ
Житель села Курасовка в Белгородской области погиб при детонации снаряда времён Великой Отечественной войны, мужчина самостоятельно распиливал боеприпасы во дворе своего дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб", — проинформировал губернатор.
На месте ЧП находятся глава района Игорь Щепин и оперативные службы. Проводятся необходимые следственные мероприятия. По словам белгородского губернатора, главы районов и округов должны продолжать вести разъяснительные работы с населением, особенно среди детей.
Гладков ещё раз призвал россиян быть бдительнее и стараться избегать посторонних предметов, тем более не взаимодействовать с ними. Он напомнил, что, беря в руки незнакомые предметы и тем более начиная их пилить, жители региона пренебрегают не только собственной безопасностью, но и безопасностью своих близких. Расплатой за такую ошибку могут стать потеря рук и ног, а также жизни, объяснил он.
Ранее в Крыму мужчина подорвался на боеприпасе времён Великой Отечественной войны. Несчастный случай произошёл в прибрежной зоне у посёлка Приветное.
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