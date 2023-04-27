Мужчина погиб при взрыве во время распила боевых снарядов под Белгородом

Гладков ещё раз призвал россиян быть бдительнее и стараться избегать посторонних предметов, тем более не взаимодействовать с ними. Он напомнил, что, беря в руки незнакомые предметы и тем более начиная их пилить, жители региона пренебрегают не только собственной безопасностью, но и безопасностью своих близких. Расплатой за такую ошибку могут стать потеря рук и ног, а также жизни, объяснил он.