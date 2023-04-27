Боевые снаряды от гранатомёта РПГ-7 нашли у химзавода в Саратове

У территории химического завода "Саратоворгсинтез" нашли несколько боевых снарядов от гранатомёта РПГ-7, их обнаружил начальник караула регионального управления МЧС РФ. Об этом рассказывает SHOT.

Боеприпасы лежали возле забора саратовского химзавода. Всего было найдено три боевых выстрела и два стартовых двигателя. Снаряды относятся ко второй степени опасности и были переданы для уничтожения.

По данным SHOT, возбуждено дело по статье о незаконном сбыте крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Сейчас выясняется, кому снаряды могли принадлежать и как они там оказались.