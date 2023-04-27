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27 апреля, 08:08

Обломки ракеты "земля – воздух" обнаружили в Польше

RMF FM: В Польше обнаружили обломки ракеты "земля – воздух"

Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в Польше, в окрестностях населённого пункта Замость. Как оказалось, они принадлежат ракете "земля – воздух", передаёт радиостанция RMF FM.

"По информации RMF FM, это была ракета воздух – земля", — отмечается в сообщении.

При этом информации о том, был ли на месте падения ракеты взрыв, нет. Польские военные также заверили, что безопасности жителей ничего не угрожает.

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Ещё в ноябре прошлого года Лайф рассказывал, как две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Тогда погибло два местных жителя, а Киев поспешил обвинить в этом Россию. В Минобороны РФ заявили, что упавшие снаряды — украинские С-300, а США и власти Польши согласились. Кстати, президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.

Обложка ©

ТАСС / Игорь Зарембо

Николь Вербер
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