Обломки ракеты "земля – воздух" обнаружили в Польше

Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в Польше, в окрестностях населённого пункта Замость. Как оказалось, они принадлежат ракете "земля – воздух", передаёт радиостанция RMF FM .

"По информации RMF FM, это была ракета воздух – земля", — отмечается в сообщении.

При этом информации о том, был ли на месте падения ракеты взрыв, нет. Польские военные также заверили, что безопасности жителей ничего не угрожает.