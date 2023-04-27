Обломки ракеты "земля – воздух" обнаружили в Польше
RMF FM: В Польше обнаружили обломки ракеты "земля – воздух"
Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в Польше, в окрестностях населённого пункта Замость. Как оказалось, они принадлежат ракете "земля – воздух", передаёт радиостанция RMF FM.
"По информации RMF FM, это была ракета воздух – земля", — отмечается в сообщении.
При этом информации о том, был ли на месте падения ракеты взрыв, нет. Польские военные также заверили, что безопасности жителей ничего не угрожает.
Ещё в ноябре прошлого года Лайф рассказывал, как две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Тогда погибло два местных жителя, а Киев поспешил обвинить в этом Россию. В Минобороны РФ заявили, что упавшие снаряды — украинские С-300, а США и власти Польши согласились. Кстати, президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.
ТАСС / Игорь Зарембо