Раненный при обстреле Луганска депутат Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших детей
Водолацкий: Состояние пострадавших при обстреле ЛНР детей удовлетворительное
Шестеро детей, пострадавших в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в беседе с ТАСС сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.
"Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу. Состояние удовлетворительное", — сказал парламентарий.
Стоит отметить, что Водолацкий прибыл на место обстрела одним из первых. Он получил ранения во время оказания помощи детям. Своё состояние он оценил как нормальное. Лайф писал, что Водолацкий получил травмы лица, рук и ног, пытаясь спасти людей из разрушенного здания. Войдя в него, произошёл обвал кирпичной кладки, в результате чего парламентарий получил ранения.
Ранее Лайф писал, что вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Как уточнили в СЦКК, ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром". В результате ЧП было ранено шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар ВСУ по Луганску в праздничный День Республики — это очередная попытка киевского режима запугать мирных граждан.
t.me / Представительство ЛНР в СЦКК