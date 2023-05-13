Раненный при обстреле Луганска депутат Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших детей

Шестеро детей, пострадавших в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в беседе с ТАСС сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Стоит отметить, что Водолацкий прибыл на место обстрела одним из первых. Он получил ранения во время оказания помощи детям. Своё состояние он оценил как нормальное. Лайф писал, что Водолацкий получил травмы лица, рук и ног, пытаясь спасти людей из разрушенного здания. Войдя в него, произошёл обвал кирпичной кладки, в результате чего парламентарий получил ранения.