В Артёмовске героически погиб замкомандира корпуса

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Бровко героически погиб при отражении атаки украинских военных в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявили в Министерстве обороны России, уточнив, что он руководил действиями личного состава.

"В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.