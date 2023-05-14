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Опубликовано 14 мая 2023, 10:08
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В Артёмовске героически погиб замкомандира корпуса

Минобороны: В Артёмовске героически погиб замкомандира корпуса Бровко

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Бровко героически погиб при отражении атаки украинских военных в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявили в Министерстве обороны России, уточнив, что он руководил действиями личного состава.

"В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска отразили все атаки ВСУ в районе Артёмовска
Российские войска отразили все атаки ВСУ в районе Артёмовска

Ранее Лайф писал, что командир Макаров погиб в ходе отражения атаки ВСУ. В Минобороны уточнили, что во время боевых действий он получил ранение.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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