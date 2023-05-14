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Опубликовано 14 мая 2023, 10:03
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Российские войска отразили все атаки ВСУ в районе Артёмовска

Минобороны: На Соледаро-Артёмовском направлении прорывов обороны не допущено

За минувшие сутки российские военные отразили все атаки ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении, прорывов обороны не допущено. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Севернее и южнее Артёмовска противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают вести бои за освобождение западной части Артёмовска. В общей сложности на Соледаро-Артёмовском направлении было ликвидировано свыше 400 бойцов ВСУ, также противник лишился 12 танков, 18 боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и гаубицы Д-20.

Минобороны заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
Минобороны заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды ВС РФ освободили ещё один квартал в северо-западной части Артёмовска. На флангах им оказывали поддержку подразделения ВДВ.

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VК / Минобороны России

Андрей Григорьев
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