В районе Запорожья уничтожен склад вооружения и хранилище топлива ВСУ

За минувшие сутки российские военные уничтожили склад вооружения и хранилище топлива ВСУ в районе города Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что на Херсонском направлении за сутки было ликвидировано до 20 украинских бойцов, также ВСУ лишились трёх автомобилей и одной пушки "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе города Николаева был разгромлен склад боеприпасов противника.