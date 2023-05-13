В районе Запорожья уничтожен склад вооружения и хранилище топлива ВСУ
За минувшие сутки российские военные уничтожили склад вооружения и хранилище топлива ВСУ в районе города Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков добавил, что на Херсонском направлении за сутки было ликвидировано до 20 украинских бойцов, также ВСУ лишились трёх автомобилей и одной пушки "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе города Николаева был разгромлен склад боеприпасов противника.
Ранее Лайф писал, что в Минобороны России сообщили об ударе по военным сразу трёх бригад ВСУ. На Краснолиманском направлении ЗРК "Бук-М3" ликвидировал украинский самолёт Су-27, а также два реактивных снаряда HIMARS.
VK / Минобороны России