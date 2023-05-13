ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 11:34

В районе Запорожья уничтожен склад вооружения и хранилище топлива ВСУ

За минувшие сутки российские военные уничтожили склад вооружения и хранилище топлива ВСУ в районе города Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что на Херсонском направлении за сутки было ликвидировано до 20 украинских бойцов, также ВСУ лишились трёх автомобилей и одной пушки "Гиацинт-Б". Кроме того, в районе города Николаева был разгромлен склад боеприпасов противника.

Российские военные ударили по позициям "Азова" в зоне СВО
Российские военные ударили по позициям "Азова" в зоне СВО

Ранее Лайф писал, что в Минобороны России сообщили об ударе по военным сразу трёх бригад ВСУ. На Краснолиманском направлении ЗРК "Бук-М3" ликвидировал украинский самолёт Су-27, а также два реактивных снаряда HIMARS.

BannerImage

VK / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar