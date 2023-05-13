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Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 02:37
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В Минобороны России сообщили об ударе по военным сразу трёх бригад ВСУ

Военные группировки "Центр" в ходе спецоперации на Украине вскрыли перемещение трёх бригад ВСУ на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества, по которым нанесли удары российские авиация и артиллерия. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки "Центр" противник понёс потери в личном составе и технике", — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, на Краснолиманском направлении ЗРК "Бук-М3" ликвидировал украинский самолёт Су-27, а также два реактивных снаряда HIMARS. Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" нанесла огневое поражение по объектам противника, добавил он.

Минобороны показало видео штурма позиций ВСУ под Артёмовском
Минобороны показало видео штурма позиций ВСУ под Артёмовском

Ранее сообщалось, что украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР. Также бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для артиллерии 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

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vk.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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