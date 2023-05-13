В Минобороны России сообщили об ударе по военным сразу трёх бригад ВСУ
Военные группировки "Центр" в ходе спецоперации на Украине вскрыли перемещение трёх бригад ВСУ на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества, по которым нанесли удары российские авиация и артиллерия. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки "Центр" противник понёс потери в личном составе и технике", — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ЗРК "Бук-М3" ликвидировал украинский самолёт Су-27, а также два реактивных снаряда HIMARS. Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" нанесла огневое поражение по объектам противника, добавил он.
Ранее сообщалось, что украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР. Также бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для артиллерии 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.
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