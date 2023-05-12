Украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя в зоне СВО
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в небе над ДНР
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Украинский истребитель Су-27 потерпел крушение в Донецкой Народной Республике. Причиной тому российские войска ПВО, которые накануне вели дежурство в районе населённого пункта Часов Яр.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины", — доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также представитель российского оборонного ведомства добавил, что в районе Авдеевки бойцы Вооружённых сил РФ уничтожили склад боеприпасов для артиллерии 110-й механизированной бригады ВСУ.
Накануне сообщалось, что в небе над Херсонской областью российские военные сбили украинский штурмовик Су-25. Машина рухнула в районе населённого пункта Червоный Маяк.