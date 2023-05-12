Украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя в зоне СВО

Украинский истребитель Су-27 потерпел крушение в Донецкой Народной Республике. Причиной тому российские войска ПВО, которые накануне вели дежурство в районе населённого пункта Часов Яр.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины", — доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также представитель российского оборонного ведомства добавил, что в районе Авдеевки бойцы Вооружённых сил РФ уничтожили склад боеприпасов для артиллерии 110-й механизированной бригады ВСУ.