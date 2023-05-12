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Опубликовано 12 мая 2023, 10:36

Украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя в зоне СВО

Средства ПВО сбили украинский Су-27 в небе над ДНР

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Украинский истребитель Су-27 потерпел крушение в Донецкой Народной Республике. Причиной тому российские войска ПВО, которые накануне вели дежурство в районе населённого пункта Часов Яр.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины", — доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также представитель российского оборонного ведомства добавил, что в районе Авдеевки бойцы Вооружённых сил РФ уничтожили склад боеприпасов для артиллерии 110-й механизированной бригады ВСУ.

Накануне сообщалось, что в небе над Херсонской областью российские военные сбили украинский штурмовик Су-25. Машина рухнула в районе населённого пункта Червоный Маяк.

Войска РФ сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Харьковской областью
Войска РФ сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Харьковской областью
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Максим Плетнёв
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