Украинский Су-25 уничтожен в Херсонской области
Минобороны: Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили самолёт ВСУ Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков на брифинге.
Представитель Минобороны добавил, что также было перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР), Новобахмутовка, Валерьяновка, Опытное (ДНР), Новопрокоповка, Работино, Чапаевка, Чубаревка (Запорожская область).
Всего с начала специальной военной операции (СВО) уничтожено свыше 650 украинских самолётов (421) и вертолётов (230). Кроме того, Киев потерял 4074 дрона, 9060 танков и других боевых бронированных машин, 421 зенитный ракетный комплекс, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4787 орудий полевой артиллерии и миномётов, 10 124 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ ликвидировали до 230 военных ВСУ и наёмников на самом смертоносном направлении. Также там было уничтожено шесть автомобилей, гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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