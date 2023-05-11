Украинский Су-25 уничтожен в Херсонской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили самолёт ВСУ Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны добавил, что также было перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР), Новобахмутовка, Валерьяновка, Опытное (ДНР), Новопрокоповка, Работино, Чапаевка, Чубаревка (Запорожская область).

Всего с начала специальной военной операции (СВО) уничтожено свыше 650 украинских самолётов (421) и вертолётов (230). Кроме того, Киев потерял 4074 дрона, 9060 танков и других боевых бронированных машин, 421 зенитный ракетный комплекс, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4787 орудий полевой артиллерии и миномётов, 10 124 единицы специальной военной автомобильной техники.