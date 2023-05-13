Российские военные ударили по позициям "Азова" в зоне СВО

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Азов"*. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"На Александро-Калиновском оперативном направлении артиллеристами Южной группировки войск нанесён огневой налёт по пункту временной дислокации националистического батальона "Азов". Уничтожено четыре единицы автомобильной техники", — сказал Астафьев, слова которого приводятся в телеграм-канале Минобороны РФ.

Он также добавил, что артиллеристы группировки "Юг" поразили скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ и склад боеприпасов. Кроме того, контрбатарейным ударом был уничтожен 120-миллиметровый миномёт и два бронеавтомобиля противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по военным сразу трёх бригад ВСУ. На Краснолиманском направлении ЗРК "Бук-М3" ликвидировал украинский самолёт Су-27, а также два реактивных снаряда HIMARS.