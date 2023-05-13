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Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 08:19
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Российские военные ударили по позициям "Азова" в зоне СВО

Группировка "Юг" нанесла удар по пункту временной дислокации "Азова"

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Азов"*. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"На Александро-Калиновском оперативном направлении артиллеристами Южной группировки войск нанесён огневой налёт по пункту временной дислокации националистического батальона "Азов". Уничтожено четыре единицы автомобильной техники", — сказал Астафьев, слова которого приводятся в телеграм-канале Минобороны РФ.

Группировка "Юг" уничтожила радиолокационную станцию ВСУ под Донецком
Группировка "Юг" уничтожила радиолокационную станцию ВСУ под Донецком

Он также добавил, что артиллеристы группировки "Юг" поразили скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ и склад боеприпасов. Кроме того, контрбатарейным ударом был уничтожен 120-миллиметровый миномёт и два бронеавтомобиля противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по военным сразу трёх бригад ВСУ. На Краснолиманском направлении ЗРК "Бук-М3" ликвидировал украинский самолёт Су-27, а также два реактивных снаряда HIMARS.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
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