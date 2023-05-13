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13 мая, 04:09

Группировка "Юг" уничтожила радиолокационную станцию ВСУ под Донецком

Группировка "Юг" по наводке разведчика "Спарты" уничтожила РЛС ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили на Донецком направлении украинскую радиолокационную систему. Как пишет РИА "Новости", подразделение группировки "Юг" выполнило операцию по наводке разведчика батальона "Спарта".

Месторасположение вражеской РЛС определил и передал расчёту гаубицы Д-30 оператор беспилотника, после чего последовал удар осколочно-фугасными снарядами, который корректировался с помощью дрона. Судя по характерному задымлению бойцы сделали вывод, что позиция ВСУ была поражена удачно.

Украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя в зоне СВО

Украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя в зоне СВО

Ранее Лайф писал, что в Минобороны России сообщили об ударе по военным сразу трёх бригад ВСУ. На Краснолиманском направлении ЗРК "Бук-М3" ликвидировал украинский самолёт Су-27, а также два реактивных снаряда HIMARS.

Обложка ©

unsplash

Арина Родионова
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