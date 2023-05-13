Группировка "Юг" уничтожила радиолокационную станцию ВСУ под Донецком

Российские военнослужащие уничтожили на Донецком направлении украинскую радиолокационную систему. Как пишет РИА "Новости", подразделение группировки "Юг" выполнило операцию по наводке разведчика батальона "Спарта".

Месторасположение вражеской РЛС определил и передал расчёту гаубицы Д-30 оператор беспилотника, после чего последовал удар осколочно-фугасными снарядами, который корректировался с помощью дрона. Судя по характерному задымлению, бойцы сделали вывод, что позиция ВСУ была поражена удачно.