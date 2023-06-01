На 80-м году жизни умерла сыгравшая в десятках фильмов актриса

В среду, 31 мая, в возрасте 79 лет умерла режиссёр документального кино, актриса Людмила Цветкова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Там выразили соболезнования родным и близким Людмилы Васильевны.

"31 мая на 80-м году ушла из жизни режиссёр документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России, почётный член Российской академии художеств, академик Евразийской академии телевидения и радио, почётный деятель искусств Москвы, отличник кинематографии РФ Людмила Васильевна Цветкова", — сказано в сообщении.

Людмила Цветкова родилась в 1944 году. В 1967 году она окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. В кино она начинала творческий путь в качестве актрисы, снялась более чем в 40 фильмах. В качестве режиссёра она снимала фильмы с 1996 года. Среди её работ — картины "Истинный дар", "Брыкин бор", "Лесной колокольчик", "Красота живёт здесь" и другие.