Регион

Уведомления отключены

1 июня, 13:23
3525

На 80-м году жизни умерла сыгравшая в десятках фильмов актриса

В возрасте 79 лет умерла режиссёр документального кино Людмила Цветкова

<p>Людмила Цветкова. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/6172/foto/i3/245939/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Людмила Цветкова. Фото © kino-teatr.ru

В среду, 31 мая, в возрасте 79 лет умерла режиссёр документального кино, актриса Людмила Цветкова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Там выразили соболезнования родным и близким Людмилы Васильевны.

"31 мая на 80-м году ушла из жизни режиссёр документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России, почётный член Российской академии художеств, академик Евразийской академии телевидения и радио, почётный деятель искусств Москвы, отличник кинематографии РФ Людмила Васильевна Цветкова", — сказано в сообщении.

Людмила Цветкова родилась в 1944 году. В 1967 году она окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина. В кино она начинала творческий путь в качестве актрисы, снялась более чем в 40 фильмах. В качестве режиссёра она снимала фильмы с 1996 года. Среди её работ — картины "Истинный дар", "Брыкин бор", "Лесной колокольчик", "Красота живёт здесь" и другие.

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Ранее Лайф писал о том, что в возрасте 62 лет скончался российский актёр театра и кино Николай Шатохин, известный по роли в сериале "Каменская".

Илья Суриков
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров