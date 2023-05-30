Умер актёр из сериала "Каменская"

Умер российский актёр театра и кино Николай Шатохин. Артист ушёл из жизни в возрасте 62 лет. Печальную новость сообщила в соцсетях режиссёр Ксения Зорина.

"Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — "Чувствительном милиционере" Киры Муратовой и "Трудно первые сто лет" Виктора Аристова", — написала она.

Как указала Зорина, Шатохин скончался в больнице. Похороны актёра, по предварительным данным, состоятся в четверг, 1 июня, а прощание пройдёт на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Шатохин в 1989 году окончил ГИТИС по специальности "актёрское искусство", в 1989–1992 годах был актёром МТЮЗ. Артист получил известность благодаря ролям в таких проектах, как "Чувствительный милиционер", "Каменская", "Куприн", "Довлатов" и другие.