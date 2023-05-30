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30 мая, 13:23

Умер актёр из сериала "Каменская"

В возрасте 62 лет скончался актёр Николай Шатохин

<p>Актёр Николай Шатохин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/4828/foto/i2/703278/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Николай Шатохин. Фото © kino-teatr.ru

Умер российский актёр театра и кино Николай Шатохин. Артист ушёл из жизни в возрасте 62 лет. Печальную новость сообщила в соцсетях режиссёр Ксения Зорина.

"Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — "Чувствительном милиционере" Киры Муратовой и "Трудно первые сто лет" Виктора Аристова", — написала она.

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Как указала Зорина, Шатохин скончался в больнице. Похороны актёра, по предварительным данным, состоятся в четверг, 1 июня, а прощание пройдёт на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Шатохин в 1989 году окончил ГИТИС по специальности "актёрское искусство", в 1989–1992 годах был актёром МТЮЗ. Артист получил известность благодаря ролям в таких проектах, как "Чувствительный милиционер", "Каменская", "Куприн", "Довлатов" и другие.

Ранее Лайф писал, что на 95-м году жизни умер актёр и певец Джордж Махарис. Наиболее известен он по роли в сериале "Шоссе 66".

Иван Косицын
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