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Регион
Опубликовано 28 мая 2023, 21:19
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В Москве умер экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин

В Москве в возрасте 69 лет скончался бывший член Центральной избирательной комиссии РФ, экс-депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Сироткин. Об этом сообщил зампредседателя Ивановской областной думы, руководитель фракции ЛДПР в парламенте региона Дмитрий Шелякин.

"Сегодня ушёл из жизни политик и государственный деятель, бывший член Центральной избирательной комиссии РФ от ЛДПР, бывший депутат Государственной думы РФ ФС от ЛДПР Сергей Никанорович Сироткин", написал он в соцсети "ВКонтакте".

Шелякин уточнил ТАСС, что Сироткин умер в Москве. Политик отметил, что тот был сильной и яркой личностью.

Сергей Сироткин родился 14 апреля 1954 года в Выборге Ленинградской области. Был депутатом Госдумы с 2003 по 2916 год, с 2021 года являлся членом ЦИК РФ.

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Ранее стало известно о смерти российского художника Ильи Кабакова. Он скончался 27 мая, не дожив до своего 90-летия. Похороны было решено провести в узком семейном кругу.

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Сергей Сироткин. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Андрей Григорьев
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