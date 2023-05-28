В Москве умер экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин

В Москве в возрасте 69 лет скончался бывший член Центральной избирательной комиссии РФ, экс-депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Сироткин. Об этом сообщил зампредседателя Ивановской областной думы, руководитель фракции ЛДПР в парламенте региона Дмитрий Шелякин.

"Сегодня ушёл из жизни политик и государственный деятель, бывший член Центральной избирательной комиссии РФ от ЛДПР, бывший депутат Государственной думы РФ ФС от ЛДПР Сергей Никанорович Сироткин", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Шелякин уточнил ТАСС, что Сироткин умер в Москве. Политик отметил, что тот был сильной и яркой личностью.

Сергей Сироткин родился 14 апреля 1954 года в Выборге Ленинградской области. Был депутатом Госдумы с 2003 по 2916 год, с 2021 года являлся членом ЦИК РФ.