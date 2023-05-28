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27 мая, 21:52

Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет

<p>Илья Кабаков. Обложка © <a href="https://www.kabakov.net/portfolio/x4n9kzbv7dqk5vmesx38087eumn41q" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kabakov.net</a></p>

Илья Кабаков. Обложка © kabakov.net

На 90-м году жизни умер российский художник Илья Кабаков. Трагическую новость разместил на странице в соцсети Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

"С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, окружённый близкими, не дожив до своего 90-летия", — сказано в сообщении.

Похороны решено провести в узком семейном кругу. О панихиде, которую смогут посетить все желающие, фонд сообщит позже.

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С 1989 года Илья Кабаков проживал в США, за границей познакомился с будущей женой, в соавторстве с которой работал. За их инсталляции боролись лучшие музеи мира. Картины Кабакова "Номер люкс" и "Жук", написанные в начале 1980-х, были проданы за 4,1 и 5,8 миллиона долларов, на момент продажи каждая была самым дорогим произведением современного российского искусства.

Ранее Лайф писал, что умер профессор Гнесинки и заслуженный артист РФ Вячеслав Прокопов. Он заведовал кафедрой медных духовых инструментов, из его класса выпустилось более 80 трубачей.

Лариса Сафронова
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