Художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет

На 90-м году жизни умер российский художник Илья Кабаков. Трагическую новость разместил на странице в соцсети Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

"С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, окружённый близкими, не дожив до своего 90-летия", — сказано в сообщении.

Похороны решено провести в узком семейном кругу. О панихиде, которую смогут посетить все желающие, фонд сообщит позже.

С 1989 года Илья Кабаков проживал в США, за границей познакомился с будущей женой, в соавторстве с которой работал. За их инсталляции боролись лучшие музеи мира. Картины Кабакова "Номер люкс" и "Жук", написанные в начале 1980-х, были проданы за 4,1 и 5,8 миллиона долларов, на момент продажи каждая была самым дорогим произведением современного российского искусства.