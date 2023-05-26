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26 мая, 04:05

Умер профессор "Гнесинки" и заслуженный артист РФ Вячеслав Прокопов

Умер заслуженный артист России Вячеслав Прокопов

<p>Заслуженный артист России Вячеслав Прокопов. Обложка © <a href="https://gnesin-academy.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российская Академия Музыки им. Гнесиных</a></p>

Заслуженный артист России Вячеслав Прокопов. Обложка © Российская Академия Музыки им. Гнесиных

На 77-м году жизни скончался заслуженный артист России, завкафедрой медных духовых инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных Вячеслав Прокопов. Трагическая новость опубликована на сайте учреждения.

"Ректорат РАМ им. Гнесиных с глубоким прискорбием извещает, что 25 мая после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный артист РФ, заведующий кафедрой медных духовых инструментов, профессор Вячеслав Михайлович Прокопов", — говорится в сообщении.

Причины его смерти не уточняются. Место и время прощания будут объявлены позже.

Вячеслав Михайлович Прокопов окончил ГМПИ им. Гнесиных, 40 с лишним лет являлся солистом Большого театра, исполнял партии первой трубы в спектаклях "Лебединое озеро", "Аида", "Спартак" и других. С 1972 года преподавал, из его класса выпустилось более 80 трубачей.

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Лариса Сафронова
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