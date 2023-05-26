Умер профессор "Гнесинки" и заслуженный артист РФ Вячеслав Прокопов
Умер заслуженный артист России Вячеслав Прокопов
Заслуженный артист России Вячеслав Прокопов. Обложка © Российская Академия Музыки им. Гнесиных
На 77-м году жизни скончался заслуженный артист России, завкафедрой медных духовых инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных Вячеслав Прокопов. Трагическая новость опубликована на сайте учреждения.
"Ректорат РАМ им. Гнесиных с глубоким прискорбием извещает, что 25 мая после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный артист РФ, заведующий кафедрой медных духовых инструментов, профессор Вячеслав Михайлович Прокопов", — говорится в сообщении.
Причины его смерти не уточняются. Место и время прощания будут объявлены позже.
Вячеслав Михайлович Прокопов окончил ГМПИ им. Гнесиных, 40 с лишним лет являлся солистом Большого театра, исполнял партии первой трубы в спектаклях "Лебединое озеро", "Аида", "Спартак" и других. С 1972 года преподавал, из его класса выпустилось более 80 трубачей.
Ранее Лайф писал, что после продолжительной болезни умерла певица Тина Тёрнер. Ей было 83 года.