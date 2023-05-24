В возрасте 83 лет умерла певица Тина Тёрнер

На 84-м году жизни после продолжительной болезни умерла легендарная американская певица и актриса Тина Тёрнер. Об этом сообщает Sky News.

"Королева рок-н-ролла" скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария", — говорится в сообщении.

Известно, что в августе 2013 года после свадьбы со вторым мужем, музыкальным продюсером Эрвином Бахом, Тёрнер перенесла инсульт. А в 2016 году у неё был диагностирован рак кишечника, позже она столкнулась с почечной недостаточностью. Тогда супруг пожертвовал певице почку, операция по пересадке прошла успешно. Однако в 2018 году звезду ждал ещё один удар — её сын Крэйг покончил с собой.

Тина Тёрнер родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, штат Теннесси. Она является обладательницей восьми премий "Грэмми", журнал Rolling Stone назвал артистку одной из величайших певиц современности, Тёрнер также была включена в Зал славы рок-н-ролла. Самые известные хиты певицы — The Best, We Don’t Need Another Hero, Private Dancer.