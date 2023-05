В возрасте 83 лет умерла певица Тина Тёрнер

Тина Тёрнер родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, штат Теннесси. Она является обладательницей восьми премий "Грэмми", журнал Rolling Stone назвал артистку одной из величайших певиц современности, Тёрнер также была включена в Зал славы рок-н-ролла. Самые известные хиты певицы — The Best, We Don’t Need Another Hero, Private Dancer.