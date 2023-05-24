Умер бас-гитарист из раннего состава The Beatles

Один из первых бас-гитаристов культовой британской группы The Beatles — Чес Ньюби — скончался в возрасте 81 года, сообщает журнал New Musical Express (NME). Причина смерти музыканта не уточняется.

"Чес выступал за The Beatles на нескольких концертах, когда Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге. Интересно, что он также был первым бас-гитаристом – левшой в The Beatles", — рассказали изданию представители клуба Cavern.

Чес Ньюби присоединился к битлам в ранние годы существования группы, однако вскоре покинул коллектив ради получения образования. Тогда же его место в The Beatles занял Пол Маккартни. При этом позже басист всё же стал частью группы Джона Леннона The Quarrymen. Сам Ньюби признавался журналистам, что никогда не жалел об уходе из легендарного квартета.