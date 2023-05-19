Умер актёр из легендарного фильма "Фантомас"

В австрийском Зальцбурге скончался актёр Хельмут Бергер. Об этом заявил его агент Гельмут Вернер на сайте звезды фильма "Фантомас".

"Бергер умер мирно, но неожиданно в своём родном городе в четверг в четыре часа утра. 29 мая ему исполнилось бы 79 лет", — приводит издание ORF текст сообщения.

Бергер провёл детство и юность в Зальцбурге, после этого работал в Париже и Лондоне портным и фотомоделью, а ещё снимался в рекламе. В период с 1964 по 1966 год он учился в Центральной драматической школе в британской столице, но, не окончив её, уехал в Перуджу для изучения итальянского языка в университете.

Первым актёрским опытом в его карьере стало участие в массовке, но позднее он исполнил роль в картине "Ведьмы" Лукино Висконти. В дальнейшем в его фильмографии появились ленты "Гибель богов", "Портрет Дориана Грея", "Фантомас", "Крёстный отец 3", "Сен-Лоран. Стиль — это я" и другие. В 2000-х годах Бергер почти ушёл на пенсию, чтобы заботиться о матери, но в 2010-х стал уделять много времени профессии, а в 2019-м объявил о завершении карьеры.