Звезда фильмов "Тор" умер на съёмках в Италии

Британский актёр Рэй Стивенсон, снявшийся в сериале "Рим" и фильмах про Тора от Marvel, "Король Артур", "Адский бункер", скоропостижно умер на съёмках в Италии в возрасте 58 лет. Об этом сообщает la Repubblica.

Стивенсон попал в больницу два дня назад. Он почувствовал себя плохо во время съёмок на острове Искья. Сегодня состояние актёра ухудшилось, спасти его не удалось.