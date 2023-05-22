Звезда фильмов "Тор" умер на съёмках в Италии
Британский актёр Рэй Стивенсон умер во время съёмок в Италии
Британский актёр Рэй Стивенсон. Обложка © Getty Images / WireImage / Jim Spellman
Британский актёр Рэй Стивенсон, снявшийся в сериале "Рим" и фильмах про Тора от Marvel, "Король Артур", "Адский бункер", скоропостижно умер на съёмках в Италии в возрасте 58 лет. Об этом сообщает la Repubblica.
Стивенсон попал в больницу два дня назад. Он почувствовал себя плохо во время съёмок на острове Искья. Сегодня состояние актёра ухудшилось, спасти его не удалось.
Ранее в австрийском Зальцбурге скончался актёр Хельмут Бергер — звезда фильма "Фантомас". В 2000-х годах он почти ушёл на пенсию, чтобы заботиться о матери, но в 2010-х стал уделять много времени профессии, а в 2019-м объявил о завершении карьеры.