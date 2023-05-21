Умер актёр из сериала "Чёрный ворон"
Заслуженный артист РФ Евгений Лукошков умер в возрасте 65 лет
Заслуженный артист РФ Евгений Лукошков. Фото © Kino-teatr
Заслуженный артист РФ Евгений Лукошков умер в возрасте 65 лет, сообщается на сайте "Кино-театр.ру".
Актёр из сериала "Чёрный ворон" скончался ещё 19 мая, но известно о трагедии стало только сейчас. Причина его смерти не называется.
Ранее стало известно о смерти замминистра образования России и мужа Дианы Гурцкой – Петра Кучеренко. Ему стало плохо в самолёте во время возвращения домой после рабочей поездки на Кубу. Самолёт экстренно приземлился в Минеральных Водах, но врачи не смогли его спасти. Певица Жасмин поддержала Гурцкую и вспомнила о смерти отца и бабушки.