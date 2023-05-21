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21 мая, 18:41

Умер актёр из сериала "Чёрный ворон"

Заслуженный артист РФ Евгений Лукошков умер в возрасте 65 лет

<p>Заслуженный артист РФ Евгений Лукошков. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/326865/foto/1389266/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr</a></p>

Заслуженный артист РФ Евгений Лукошков. Фото © Kino-teatr

Заслуженный артист РФ Евгений Лукошков умер в возрасте 65 лет, сообщается на сайте "Кино-театр.ру".

Актёр из сериала "Чёрный ворон" скончался ещё 19 мая, но известно о трагедии стало только сейчас. Причина его смерти не называется.

Умер легендарный каскадёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Умер легендарный каскадёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Ранее стало известно о смерти замминистра образования России и мужа Дианы Гурцкой – Петра Кучеренко. Ему стало плохо в самолёте во время возвращения домой после рабочей поездки на Кубу. Самолёт экстренно приземлился в Минеральных Водах, но врачи не смогли его спасти. Певица Жасмин поддержала Гурцкую и вспомнила о смерти отца и бабушки.

Андрей Бражников
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