Умер актёр из сериала "Чёрный ворон"

Заслуженный артист РФ Евгений Лукошков умер в возрасте 65 лет, сообщается на сайте "Кино-театр.ру" .

Актёр из сериала "Чёрный ворон" скончался ещё 19 мая, но известно о трагедии стало только сейчас. Причина его смерти не называется.