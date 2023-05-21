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21 мая, 11:12

"Сделали всё возможное": Врачи рассказали о попытках спасти мужа Дианы Гурцкой на борту самолёта с Кубы

Минздрав Ставрополья: Пытавшиеся спасти Кучеренко врачи сделали всё возможное

<p>Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Стали известны некоторые подробности о смерти замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко, который скончался после прилёта с Кубы. Как сообщили в Минздраве Ставропольского края, медиков заранее предупредили, что на борту прибывающего в Минеральные Воды самолёта есть пассажир, чувствующий себя плохо.

"По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался", — говорится в телеграм-канале ведомства.

"Был сильным и честным": В Совфеде трогательно обратились к Гурцкой из-за смерти мужа-замминистра

"Был сильным и честным": В Совфеде трогательно обратились к Гурцкой из-за смерти мужа-замминистра

Напомним, о смерти заместителя министра образования и науки, а также мужа известной певицы Дианы Гурцкой стало известно сегодня утром. Статс-секретарь Пётр Кучеренко почувствовал себя нехорошо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт экстренно сел в Минеральных Водах, врачи пытались оказать помощь, но спасти Кучеренко не удалось. Ему было 46 лет. Соболезнования родным и близким чиновника выразили в РУДН, выпускником которого он был.

Никита Никонов
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