"Сделали всё возможное": Врачи рассказали о попытках спасти мужа Дианы Гурцкой на борту самолёта с Кубы

Стали известны некоторые подробности о смерти замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко, который скончался после прилёта с Кубы. Как сообщили в Минздраве Ставропольского края, медиков заранее предупредили, что на борту прибывающего в Минеральные Воды самолёта есть пассажир, чувствующий себя плохо.

"По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался", — говорится в телеграм-канале ведомства.