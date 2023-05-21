"Был сильным и честным": В Совфеде трогательно обратились к Гурцкой из-за смерти мужа-замминистра
Сенатор Рукавишникова назвала честным человеком замглавы Минобрнауки Кучеренко
Пётр Кучеренко и Диана Гурцкая. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко был честным и сильным человеком, настоящим профессионалом. Об этом заявила первый замглавы конституционного Комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.
"Соболезную близким и родным Петра Александровича Кучеренко. Ушёл порядочный человек и настоящий профессионал. Он был сильным, честным и искренним. Светлая память", — написала Рукавишникова в своём телеграм-канале.
С 2012-го по 2020 год Кучеренко возглавлял аппарат комитета Совфеда по законодательству.
Напомним, о смерти замглавы Минобрнауки и мужа известной певицы Дианы Гурцкой стало известно сегодня утром. Статс-секретарь Пётр Кучеренко почувствовал себя плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минеральных Водах, врачи пытались оказать помощь, но спасти Кучеренко не удалось. Ему было 46 лет.