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21 мая, 10:11

"Был сильным и честным": В Совфеде трогательно обратились к Гурцкой из-за смерти мужа-замминистра

Сенатор Рукавишникова назвала честным человеком замглавы Минобрнауки Кучеренко

<p>Пётр Кучеренко и Диана Гурцкая. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Пётр Кучеренко и Диана Гурцкая. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко был честным и сильным человеком, настоящим профессионалом. Об этом заявила первый замглавы конституционного Комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

"Соболезную близким и родным Петра Александровича Кучеренко. Ушёл порядочный человек и настоящий профессионал. Он был сильным, честным и искренним. Светлая память", — написала Рукавишникова в своём телеграм-канале.

С 2012-го по 2020 год Кучеренко возглавлял аппарат комитета Совфеда по законодательству.

РУДН соболезнует Диане Гурцкой из-за гибели мужа-замминистра на борту самолёта

РУДН соболезнует Диане Гурцкой из-за гибели мужа-замминистра на борту самолёта

Напомним, о смерти замглавы Минобрнауки и мужа известной певицы Дианы Гурцкой стало известно сегодня утром. Статс-секретарь Пётр Кучеренко почувствовал себя плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минеральных Водах, врачи пытались оказать помощь, но спасти Кучеренко не удалось. Ему было 46 лет.

Никита Никонов
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