"Был сильным и честным": В Совфеде трогательно обратились к Гурцкой из-за смерти мужа-замминистра

Заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко был честным и сильным человеком, настоящим профессионалом. Об этом заявила первый замглавы конституционного Комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

"Соболезную близким и родным Петра Александровича Кучеренко. Ушёл порядочный человек и настоящий профессионал. Он был сильным, честным и искренним. Светлая память", — написала Рукавишникова в своём телеграм-канале.

С 2012-го по 2020 год Кучеренко возглавлял аппарат комитета Совфеда по законодательству.