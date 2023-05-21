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21 мая, 09:00

РУДН соболезнует Диане Гурцкой из-за гибели мужа-замминистра на борту самолёта

РУДН выразил соболезнования в связи со смертью замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко

<p>Пётр Кучеренко. Фото © <a href="https://minobrnauki.gov.ru/about/governance/detail.php?ELEMENT_ID=17675" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобрнауки</a></p>

Пётр Кучеренко. Фото © Минобрнауки

Российский университет дружбы народов (РУДН) принёс свои соболезнования семье замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко, который был выпускником заведения и вёл там педагогическую деятельность. Муж Дианы Гурцкой умер на борту самолёта во время возвращения в Москву из командировки на Кубе.

"РУДН выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам в связи с кончиной выпускника университета, заведующего кафедрой, заместителя министра науки и высшего образования Петра Александровича Кучеренко", — отмечается в телеграм-канале вуза.

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Ранее Лайф писал, что заместитель министра науки и высшего образования России, статс-секретарь Пётр Кучеренко почувствовал себя плохо в самолёте рейсом с Кубы в Москву. Борт экстренно посадили в Кавминводах, после приземления врачи пытались спасти его, но безуспешно. Мужу Гурцкой было 46 лет.

Татьяна Миссуми
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