Умер "кубанский Сальвадор Дали"

На Кубани в возрасте 73 лет умер заслуженных художник России Сергей Воржев, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

"Думаю, в крае нет человека, который не был бы знаком с его творчеством. "Кубанский Сальвадор Дали" — так называли его коллеги, ученики, поклонники. <...> Его уход — большая потеря для нашей культуры и всего художественного мира", — отметил Кондратьев.

Сергей Дмитриевич Воржев родился 1 февраля 1950 года в станице Варениковской. В 1972 году он окончил Кубанский государственный университет, а с 1983 года живописец был членом Союза художников России. Работы Воржева выставляют в Краснодарском краевом художественном музее, Майкопском художественном музее, также его картины находятся в частных коллекциях России и многих зарубежных стран, например США, Австралия, Япония, Италия и Австрия.