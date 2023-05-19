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19 мая, 14:40

Умер "кубанский Сальвадор Дали"

В возрасте 73 лет умер "кубанский Дали" Сергей Воржев

<p>Сергей Воржев. Обложка © <a href="https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/690418/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>администрации Краснодарского края</p>

Сергей Воржев. Обложка © Сайт администрации Краснодарского края

На Кубани в возрасте 73 лет умер заслуженных художник России Сергей Воржев, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

"Думаю, в крае нет человека, который не был бы знаком с его творчеством. "Кубанский Сальвадор Дали" — так называли его коллеги, ученики, поклонники. <...> Его уход — большая потеря для нашей культуры и всего художественного мира", — отметил Кондратьев.

Сергей Дмитриевич Воржев родился 1 февраля 1950 года в станице Варениковской. В 1972 году он окончил Кубанский государственный университет, а с 1983 года живописец был членом Союза художников России. Работы Воржева выставляют в Краснодарском краевом художественном музее, Майкопском художественном музее, также его картины находятся в частных коллекциях России и многих зарубежных стран, например США, Австралия, Япония, Италия и Австрия.

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Наталья Исакова
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