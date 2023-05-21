"Сердце разрывается": Певица Жасмин вспомнила о смерти отца и бабушки после гибели мужа Гурцкой
Певица Жасмин рассказала о личном горе после смерти мужа Дианы Гурцкой
Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Певица Жасмин (Сара Шор) выразила соболезнования Диане Гурцкой в связи со смертью её мужа, замминистра образования Петра Кучеренко. Она отметила, что сама недавно пережила потерю близких людей и понимает, какого это. В 2021 году её отец и бабушка скончались от ковида.
"Моя родная подруга, Дианочка, сердце разрывается от горя. Сегодня вы с сыном Костей потеряли горячо любимого мужа и отца — Петра. Всем сердцем и душой я с вами. Как никто, понимаю — сама не так давно пережила утрату близких мне людей. Моя семья разделяет ваше горе. Молимся за вас. Сил вам с сыночком", — написала она в одной из социальных сетей.
Напомним, Пётр Кучеренко скончался сегодня, 21 мая. Он возвращался домой с Кубы после командировки в составе российской делегации, когда ему стало плохо. Самолёт экстренно посадили в Минеральных Водах Ставропольского края. Как отметили в региональном Минздраве, медики сразу поднялись на борт и сделали всё возможное, однако не смогли его реанимировать.