"Сердце разрывается": Певица Жасмин вспомнила о смерти отца и бабушки после гибели мужа Гурцкой

Певица Жасмин (Сара Шор) выразила соболезнования Диане Гурцкой в связи со смертью её мужа, замминистра образования Петра Кучеренко. Она отметила, что сама недавно пережила потерю близких людей и понимает, какого это. В 2021 году её отец и бабушка скончались от ковида.

"Моя родная подруга, Дианочка, сердце разрывается от горя. Сегодня вы с сыном Костей потеряли горячо любимого мужа и отца — Петра. Всем сердцем и душой я с вами. Как никто, понимаю — сама не так давно пережила утрату близких мне людей. Моя семья разделяет ваше горе. Молимся за вас. Сил вам с сыночком", — написала она в одной из социальных сетей.