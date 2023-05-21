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21 мая, 15:55

"Сердце разрывается": Певица Жасмин вспомнила о смерти отца и бабушки после гибели мужа Гурцкой

Певица Жасмин рассказала о личном горе после смерти мужа Дианы Гурцкой

<p>Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко. Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Диана Гурцкая и Пётр Кучеренко. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Певица Жасмин (Сара Шор) выразила соболезнования Диане Гурцкой в связи со смертью её мужа, замминистра образования Петра Кучеренко. Она отметила, что сама недавно пережила потерю близких людей и понимает, какого это. В 2021 году её отец и бабушка скончались от ковида.

"Моя родная подруга, Дианочка, сердце разрывается от горя. Сегодня вы с сыном Костей потеряли горячо любимого мужа и отца — Петра. Всем сердцем и душой я с вами. Как никто, понимаю — сама не так давно пережила утрату близких мне людей. Моя семья разделяет ваше горе. Молимся за вас. Сил вам с сыночком", написала она в одной из социальных сетей.

РУДН соболезнует Диане Гурцкой из-за гибели мужа-замминистра на борту самолёта

РУДН соболезнует Диане Гурцкой из-за гибели мужа-замминистра на борту самолёта

Напомним, Пётр Кучеренко скончался сегодня, 21 мая. Он возвращался домой с Кубы после командировки в составе российской делегации, когда ему стало плохо. Самолёт экстренно посадили в Минеральных Водах Ставропольского края. Как отметили в региональном Минздраве, медики сразу поднялись на борт и сделали всё возможное, однако не смогли его реанимировать.

Матвей Константинов
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