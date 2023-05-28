Писатель Владимир Ситников умер на 93-м году жизни

Заслуженный работник культуры РФ, председатель правления Кировского областного отделения Союза писателей России и член Союза журналистов СССР Владимир Ситников скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Кировской области.

Глава региона Александр Соколов выразил соболезнования родным и близким Ситникова, отметив, что он был замечательным писателем и талантливым журналистом, который всегда ценил самое важное — человечность, доброту, помощь ближнему. Всё это прослеживается в каждой из его работ, статей и публикаций, отметил губернатор.

"Такие ценности вне времени, от этого были и всегда будут оставаться дороги и любимы ещё многими поколениями читателей. На вопрос, как он сам себя может представить читателям, он отвечал просто — "вятский человек", — отметил глава региона.

Владимир Ситников родился 28 июля 1930 года в деревне Малое Кабаново в Вожгальском районе Кировской области. После окончания учёбы на филфаке Ленинградского университета он вернулся в Киров и стал работать журналистом. В 1981 году его наградили премией Союза журналистов СССР.

За свою долгую жизнь Ситников написал более 60 книг, среди которых повести "Русская печь", "Летние гости", "Бабье лето в декабре", "Батрачка" и т.д. По его пьесам "Райская обитель", "Толкач из Парижа", "Во всю Канаринскую" поставили спектакли в Кировском драматическом театре. Под его руководством и участии также выпустили многотомную Энциклопедию земли Вятской. Писатель был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и знаком "За заслуги перед городом Кировом".