Умер актёр Джордж Махарис из "Шоссе 66"

На 95-м году жизни скончался американский актёр Джордж Махарис, известный по роли в телесериале "Шоссе 66". Печальную новость сообщил друг артиста Марк Бахан.

"Джордж Махарис скончался... 25 мая. Джордж хорошо известен своей ролью в "Шоссе 66", сценическими постановками, пением... Мой дорогой друг, тебя будет ужасно не хватать", — написал он в соцсети.

Джордж Махарис родился в 1928 году, учился в актёрской студии, планировал стать певцом, но сорвал голосовые связки. Наиболее известен по роли База Мёрдока в "Шоссе 66", за которую его номинировали на премию "Эмми". Имеет обширную фильмографию, в частности снялся в фильмах "Сильвия", "Дьявольский микроб" и в сериале "Остров фантазий". В разгар карьеры записал несколько поп-альбомов.