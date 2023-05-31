Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Зубарев скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает издание "Наш Красноярский край" со ссылкой на администрацию региона. Также информацию подтверждает РБК.

"Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю", — сообщил РБК депутат Юрий Швыткин.

Зубарев родился в Ужуре Красноярского края 20 февраля 1961 года, окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы. В 1997–2007 годах был депутатом Заксобрания Красноярского края. В Госдуме был членом Комитета по бюджету и налогам.