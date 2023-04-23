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23 апреля, 15:53
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Умер второй за день депутат Госдумы

Депутат Госдумы от "Единой России" Джашарбек Узденов умер в 56 лет

<p>Депутат Госдумы Джашарбек Узденов. Обложка © <a href="https://er-gosduma.ru/news/vladimir-vasilev-ot-litsa-fraktsii-edinaya-rossiya-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-dzha/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фракция "Единая Россия"</a></p>

Депутат Госдумы Джашарбек Узденов. Обложка © Фракция "Единая Россия"

Депутат Госдумы от "Единой России", член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов скончался после продолжительной болезни в возрасте 56 лет. Об этом сообщил лидер фракции ЕР Владимир Васильев.

"Тяжёлый день. Смерть вырвала из наших рядов ещё одного товарища. После тяжёлой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов — депутат Государственной думы ("Единая Россия"), бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики", — сказал он.

От лица всех депутатов фракции Васильев выразил соболезнования родным и близким Узденова. Он добавил, что его коллеги запомнят политика как чуткого, внимательного, волевого человека, который всегда был готов прийти на помощь.

"Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать", — добавил лидер фракции.

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Узденов стал вторым умершим за день депутатом Госдумы. Ранее в возрасте 77 лет ушёл из жизни его коллега от Липецкой области Николай Борцов.

Ирина Фальке
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