Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Депутат Госдумы и почётный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов скончался в возрасте 77 лет, причины не сообщаются. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

"Николай Борцов всегда чутко откликался на просьбы людей и старался помочь каждому. Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одарённых детей и многодетных семей, огромная помощь храмам и монастырям — далеко не полный список того, что делал Николай Иванович для своих земляков", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что Борцов был "примером успеха простого сельского парня, достигшего невероятных высот". Он начинал как грузчик на фабрике, но благодаря учёбе и способностям вырос до директора Лебедянского консервного завода в советские годы. Его предприятие стало лучшим производителем соков в стране.

Борцов стал депутатом Госдумы два года назад, занимался вопросами по делам национальностей, получил степень — почётный профессор Государственного университета по землеустройству.