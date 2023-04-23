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Регион
Опубликовано 23 апреля 2023, 12:24
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Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Умер депутат Госдумы и почётный гражданин Липецкой области Николай Борцов

Николай Борцов. Фото © t.me / Игорь Артамонов

Николай Борцов. Фото © t.me / Игорь Артамонов

Депутат Госдумы и почётный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов скончался в возрасте 77 лет, причины не сообщаются. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

"Николай Борцов всегда чутко откликался на просьбы людей и старался помочь каждому. Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одарённых детей и многодетных семей, огромная помощь храмам и монастырям — далеко не полный список того, что делал Николай Иванович для своих земляков", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что Борцов был "примером успеха простого сельского парня, достигшего невероятных высот". Он начинал как грузчик на фабрике, но благодаря учёбе и способностям вырос до директора Лебедянского консервного завода в советские годы. Его предприятие стало лучшим производителем соков в стране.

Борцов стал депутатом Госдумы два года назад, занимался вопросами по делам национальностей, получил степень — почётный профессор Государственного университета по землеустройству.

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Татьяна Миссуми
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