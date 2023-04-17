Умер актёр Юрий Ашихмин

Актёр Юрий Ашихмин, снимавшийся в фильме "Обитаемый остров", умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила его знакомая Алла Вагина.

"13 апреля 2023 года умер Юра", — написала она на своей странице в VK.

В комментариях на странице артиста на сайте kino-teatr.ru она уточнила, что он скончался в больнице после продолжительной болезни.

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актёрские курсы Алексея Германа. Первую роль в кино ("Пленники удачи") сыграл в 1993 году. Также артист снимался в таких фильмах, как "Хрусталёв, машину!", "Трудно быть богом", "Клеймо", "Бумажный солдат", "На игре", "Юрьев день", "Обитаемый остров".