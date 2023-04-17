КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 05:13

Умер актёр Юрий Ашихмин

Скончался актёр Юрий Ашихмин, снимавшийся в фильме "Обитаемый остров"

<p>Актёр Юрий Ашихмин. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/256/foto/1374939/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Юрий Ашихмин. Обложка © kino-teatr.ru

Актёр Юрий Ашихмин, снимавшийся в фильме "Обитаемый остров", умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила его знакомая Алла Вагина.

"13 апреля 2023 года умер Юра", — написала она на своей странице в VK.

В комментариях на странице артиста на сайте kino-teatr.ru она уточнила, что он скончался в больнице после продолжительной болезни.

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актёрские курсы Алексея Германа. Первую роль в кино ("Пленники удачи") сыграл в 1993 году. Также артист снимался в таких фильмах, как "Хрусталёв, машину!", "Трудно быть богом", "Клеймо", "Бумажный солдат", "На игре", "Юрьев день", "Обитаемый остров".

Умер сыгравший в фильмах Кубрика и Шумахера британский актёр Мюррей Мелвин

Умер сыгравший в фильмах Кубрика и Шумахера британский актёр Мюррей Мелвин

Ранее Лайф сообщал, что умер кинокритик Юрий Богомолов. Отцу режиссёра Константина Богомолова было 86 лет.

Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров