Умер актёр Юрий Ашихмин
Скончался актёр Юрий Ашихмин, снимавшийся в фильме "Обитаемый остров"
Актёр Юрий Ашихмин. Обложка © kino-teatr.ru
Актёр Юрий Ашихмин, снимавшийся в фильме "Обитаемый остров", умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщила его знакомая Алла Вагина.
"13 апреля 2023 года умер Юра", — написала она на своей странице в VK.
В комментариях на странице артиста на сайте kino-teatr.ru она уточнила, что он скончался в больнице после продолжительной болезни.
Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актёрские курсы Алексея Германа. Первую роль в кино ("Пленники удачи") сыграл в 1993 году. Также артист снимался в таких фильмах, как "Хрусталёв, машину!", "Трудно быть богом", "Клеймо", "Бумажный солдат", "На игре", "Юрьев день", "Обитаемый остров".
Ранее Лайф сообщал, что умер кинокритик Юрий Богомолов. Отцу режиссёра Константина Богомолова было 86 лет.