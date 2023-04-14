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14 апреля, 07:19

Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет

<p>Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов </p>

Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов

Умер известный советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов. Он ушёл из жизни в возрасте 86 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына — режиссёра Константина Богомолова.

"Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром", — сказал он.

Юрий Богомолов в 1965 году окончил ВГИК, работал заведующим отделом культуры в газете "Известия". Кроме того, он был телеобозревателем в "Российской газете", с конца 2017 года — колумнистом в журнале "Сноб". Богомолов был кандидатом искусствоведения. Также он работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведовал отделом теории и истории журнала "Искусство кино".

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Иван Косицын
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