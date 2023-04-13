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13 апреля, 13:41

В Британии скончалась 93-летняя создательница мини-юбок

Британский дизайнер и создательница мини-юбок Мэри Куант умерла в 93 года

<p>Обложка © Getty Images / Richard Lewis</p>

Обложка © Getty Images / Richard Lewis

Британский дизайнер Мэри Куант, создавшая мини-юбки, скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на семью модельера.

"Мэри Куант сегодня утром мирно ушла из жизни у себя дома в графстве Суррей", — говорится в сообщении.

Куант родилась 11 февраля 1930 года в Лондоне, где в дальнейшем окончила художественный Университет Голдсмитс. Там она познакомилась с будущим супругом Александром Планкетом Грином, который помог ей создать свой бренд. Первый магазин Bazaar на Кингс-роуд Куант открыла в 1955 году. Дизайнер считается создательницей мини-юбки, которую в 1960-х годах популяризировала модель Твигги. Куант стала одной из самых известных модельеров XX века и выдающимся новатором 1960-х годов. Её талант внёс уникальный вклад в британскую моду.

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Светлана Оперук
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