Трагедия в семье Пугачёвой: Невестка Примадонны скончалась во сне

В семье российской певицы Аллы Пугачёвой произошла трагедия: бывшая жена её племянника Влада Виктория скончалась во сне в возрасте 48 лет. Когда она развелась с Владом Пугачёвым, то покинула Москву, завязав в запрещёнными веществами, и спокойно жила с гражданским мужем, отказавшись от публичности. Как выяснилось, Виктория умерла осенью прошлого года.

У Виктории два сына. Младший — от племянника Пугачёвой. Мальчика певица ещё в раннем возрасте забрала под опеку, чтобы уберечь от детства среди людей с наркотической зависимостью. По данным издания, ребёнка официально усыновил водитель Пугачёвой Игорь Польшиков. Она подарила мальчику недвижимость в Москве. Настоящий отец ребёнка Влад на данный момент уже три года как женат на бухгалтере по имени Гузель. В 2020 году у них родилась дочь, которую они назвали Аллой.