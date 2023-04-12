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12 апреля, 11:00

Орбакайте выпустит композицию "Алла будет петь" ко дню рождения Пугачёвой

Певица Кристина Орбакайте в соцсетях анонсировала выход новой песни. Композиция получила название "Алла будет петь".

Орбакайте посвятила песню Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Орбакайте посвятила песню Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Эта песня выйдет ко дню рождения матери артистки — Аллы Пугачёвой. 15 апреля ей исполнится 74 года. К анонсу композиции Орбакайте прикрепила архивный чёрно-белый снимок с матерью.

Маленькая Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Маленькая Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Орбакайте с сыном попросили проверить на предмет финансирования ВСУ

Орбакайте с сыном попросили проверить на предмет финансирования ВСУ

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* платят за обучение детей в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля несколько миллионов рублей. Кстати, периодически в Сети появляются фотографии новой жизни Примадонны и её мужа из Израиля. Например, недавно Лайф показывал, как в гости к Пугачёвой заглянул модельер Валентин Юдашкин с женой и матерью.

* Признан в России иностранным агентом.

У внука Пугачёвой оказалось американское гражданство

У внука Пугачёвой оказалось американское гражданство

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Косицын
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