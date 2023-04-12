Орбакайте выпустит композицию "Алла будет петь" ко дню рождения Пугачёвой
Певица Кристина Орбакайте в соцсетях анонсировала выход новой песни. Композиция получила название "Алла будет петь".
Орбакайте посвятила песню Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k
Эта песня выйдет ко дню рождения матери артистки — Аллы Пугачёвой. 15 апреля ей исполнится 74 года. К анонсу композиции Орбакайте прикрепила архивный чёрно-белый снимок с матерью.
Маленькая Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* платят за обучение детей в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля несколько миллионов рублей. Кстати, периодически в Сети появляются фотографии новой жизни Примадонны и её мужа из Израиля. Например, недавно Лайф показывал, как в гости к Пугачёвой заглянул модельер Валентин Юдашкин с женой и матерью.
* Признан в России иностранным агентом.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев