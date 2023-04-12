Орбакайте выпустит композицию "Алла будет петь" ко дню рождения Пугачёвой

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* платят за обучение детей в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля несколько миллионов рублей. Кстати, периодически в Сети появляются фотографии новой жизни Примадонны и её мужа из Израиля. Например, недавно Лайф показывал, как в гости к Пугачёвой заглянул модельер Валентин Юдашкин с женой и матерью.