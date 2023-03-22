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22 марта, 15:14

Юдашкин с женой и матерью навестил Пугачёву в Тель-Авиве

<p>Валентин Юдашкин и Алла Пугачёва в Израиле. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinayudashkina</p>

Валентин Юдашкин и Алла Пугачёва в Израиле. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinayudashkina

Модельер Валентин Юдашкин с женой и матерью, будучи в Израиле, заглянул в гости к сбежавшей туда из России певице Алле Пугачёвой. Совместным фото поделилась в личном аккаунте Instagram* супруга российского кутюрье.

Семья Юдашкина с Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinayudashkina

Семья Юдашкина с Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinayudashkina

"Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку", — написала Марина Юдашкина, но возможность комментирования публикации закрыла.

Несколько дней назад модельер отправился с женой в Дубай, чтобы встретиться с дочкой и внуками. Оттуда супруги поехали к маме в Израиль.

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Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачёва нашла потенциального покупателя своего замка, но всё равно планирует вернуться в РФ. По его словам, "Алла Борисовна вернётся в Россию через пять лет".

* Социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена.

Ирина Фальке
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