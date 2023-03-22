Юдашкин с женой и матерью навестил Пугачёву в Тель-Авиве
Валентин Юдашкин и Алла Пугачёва в Израиле. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinayudashkina
Модельер Валентин Юдашкин с женой и матерью, будучи в Израиле, заглянул в гости к сбежавшей туда из России певице Алле Пугачёвой. Совместным фото поделилась в личном аккаунте Instagram* супруга российского кутюрье.
Семья Юдашкина с Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinayudashkina
"Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку", — написала Марина Юдашкина, но возможность комментирования публикации закрыла.
Несколько дней назад модельер отправился с женой в Дубай, чтобы встретиться с дочкой и внуками. Оттуда супруги поехали к маме в Израиль.
Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачёва нашла потенциального покупателя своего замка, но всё равно планирует вернуться в РФ. По его словам, "Алла Борисовна вернётся в Россию через пять лет".
* Социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность в РФ запрещена.