Умер сыгравший в фильмах Кубрика и Шумахера британский актёр Мюррей Мелвин
Мюррей Мелвин. Обложка © Wikipedia
Британский актёр театра и кино Мюррей Мелвин скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщила газета Daily Mail. Он был известен по роли в фильме "Вкус мёда" (1961), вошедшего в сто лучших британских киноработ.
За работу в картине Мелвин получил приз Каннского фестиваля. Всего же его фильмография насчитывает более 80 кинолент. Он работал со многими известными режиссёрами, среди которых Кен Расселл, Стэнли Кубрик, Питер Медак, Джоэл Шумахер, Тони Палмер и Алан Тейлор.
Ранее Лайф сообщал о смерти еще одной известной британской долгожительницы — дизайнера и создателя мини-юбок Мэри Куант. Ей было 93 года.