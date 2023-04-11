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11 апреля, 17:57

Звезда сериала "Закон и порядок" умерла от рака

Актриса сериала "Закон и порядок" Элизабет Хаббард умерла в 89 лет

<p>Элизабет Хаббард. Обложка © Getty Images / FilmMagic / Robin Platzer </p>

Элизабет Хаббард. Обложка © Getty Images / FilmMagic / Robin Platzer

Американская актриса Элизабет Хаббард скончалась на 90-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса скончалась 8 апреля в своём доме в Роксбери, штат Коннектикут в окружении родных.

Элизабет Хаббард прославилась после ролей в таких лентах, как "Закон и порядок", "Направляющий свет", "На пороге ночи" и "Одна жизнь, чтобы жить", "Доктора" и "Как вращается мир". В 1974 году Хаббард была удостоена премии "Дневная Эмми" в номинации "лучшая женская роль в дневной драме" за сериал "Доктора".

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Ранее Лайф сообщал, что скончался актёр Вадим Волков, сыгравший в культовых сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей". Ему было 59 лет, причины трагического события не сообщаются.

Андрей Бражников
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