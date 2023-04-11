Звезда сериала "Закон и порядок" умерла от рака

Элизабет Хаббард прославилась после ролей в таких лентах, как "Закон и порядок", "Направляющий свет", "На пороге ночи" и "Одна жизнь, чтобы жить", "Доктора" и "Как вращается мир". В 1974 году Хаббард была удостоена премии "Дневная Эмми" в номинации "лучшая женская роль в дневной драме" за сериал "Доктора".