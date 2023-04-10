Легендарный гитарист группы ABBA стремительно сгорел от рака
Гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер от рака в возрасте 70 лет
Лассе Велландер. Обложка © Getty Images / Gus Stewart
Гитарист знаменитой шведской группы ABBA Лассе Велландер в возрасте 70 лет умер от рака, который развивался стремительно. Об этом говорится в официальном заявлении семьи музыканта.
"С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких", — сообщили родные артиста.
Велландер стал частью ABBA в 1974 году и участвовал в записи всех восьми альбомов легендарной группы, включая Voyage в 2021 году. Последний альбом гитариста был выпущен в 2006 году и назывался Simple Ticket. А в прошлом году Велландер представил синглы O Come, All Ye Faithfull, Merry-Go-Round и Overdrive.
Ранее Лайф сообщал, что скончался актёр Вадим Волков, сыгравший в культовых сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей". Ему было 59 лет, причины трагического события не сообщаются.