Легендарный гитарист группы ABBA стремительно сгорел от рака

Гитарист знаменитой шведской группы ABBA Лассе Велландер в возрасте 70 лет умер от рака, который развивался стремительно. Об этом говорится в официальном заявлении семьи музыканта.

"С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких", — сообщили родные артиста.

Велландер стал частью ABBA в 1974 году и участвовал в записи всех восьми альбомов легендарной группы, включая Voyage в 2021 году. Последний альбом гитариста был выпущен в 2006 году и назывался Simple Ticket. А в прошлом году Велландер представил синглы O Come, All Ye Faithfull, Merry-Go-Round и Overdrive.