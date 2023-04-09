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9 апреля, 12:46
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Умер актёр из "Убойной силы" Вадим Волков

Скоропостижно умер актёр Молодёжного театра на Фонтанке Вадим Волков

<p>Вадим Волков. Фото © VK / <a href="https://vk.com/mtfontanka?w=wall-10885805_68054" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Молодёжный театр на Фонтанке</a></p>

Вадим Волков. Фото © VK / Молодёжный театр на Фонтанке

Скончался актёр Вадим Волков, отдавший 12 лет жизни работе в Молодёжном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Ему было 59 лет, причины трагического события не сообщаются.

"На 60-м году жизни скоропостижно скончался Вадим Кимович Волков, талантливый артист и прекрасный человек", говорится на странице учреждения в соцсети.

Волков был задействован в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Жаворонок", "Последнее китайское предупреждение", "Четыре танго о любви", "Наш городок. По словам коллег, артист применял "все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических" и умел легко перевоплотиться в любого персонажа.

До этого Волков выходил на сцену Театра Ленинского комсомола ("Балтийский дом"), "Формального театра", а также участвовал в постановках Творческих мастерских при СТД, театра имени В.Ф. Комиссаржевской и "Приюта комедианта". Зрителям Волков запомнился и по работе в кино и на телевидении. Также актёр сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Морские дьяволы", "Бандитский Петербург", "Тест на беременность" и "Тайны следствия".

Названа предварительная причина смерти актёра из "Маленькой Веры"

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Ранее сообщалось, что актёр московского драматического театра "Модерн" и заслуженный артист России Владимир Левашёв умер в возрасте 72 лет.

Татьяна Миссуми
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