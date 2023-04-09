Названа предварительная причина смерти актёра из "Маленькой Веры"
Актёр из "Маленькой Веры" Александр Негреба мог умереть от рака лёгких
Обложка © кадр из фильма "Маленькая Вера", режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик / kino-teatr.ru
Причиной смерти российского актёра и режиссёра Александра Негребы, скончавшегося сегодня на 62-м году жизни, могла стать онкология. Как пишет "Ревизор.ру" со ссылкой на свои источники, последние несколько лет артист боролся с раком лёгких.
Артист умер во сне. Он всего на две недели пережил свою супругу — актрису театра и кино Елену Копцеву-Негребу. Она умерла в возрасте 53 лет в конце марта.
Напомним, Александр Негреба умер сегодня, 9 апреля. Он родился в 1961 году в Харькове, а после учёбы в ГИТИСе трудился в Рижском ТЮЗе и московском театре "Малая драматическая труппа". Наиболее известен зрителю по роли в "Маленькой Вере", где сыграл старшего брата главной героини.