ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 10:25

Названа предварительная причина смерти актёра из "Маленькой Веры"

Актёр из "Маленькой Веры" Александр Негреба мог умереть от рака лёгких

<p>Обложка © кадр из фильма "Маленькая Вера", режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3041/foto/331849/#foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Обложка © кадр из фильма "Маленькая Вера", режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик / kino-teatr.ru

Причиной смерти российского актёра и режиссёра Александра Негребы, скончавшегося сегодня на 62-м году жизни, могла стать онкология. Как пишет "Ревизор.ру" со ссылкой на свои источники, последние несколько лет артист боролся с раком лёгких.

Артист умер во сне. Он всего на две недели пережил свою супругу — актрису театра и кино Елену Копцеву-Негребу. Она умерла в возрасте 53 лет в конце марта.

Напомним, Александр Негреба умер сегодня, 9 апреля. Он родился в 1961 году в Харькове, а после учёбы в ГИТИСе трудился в Рижском ТЮЗе и московском театре "Малая драматическая труппа". Наиболее известен зрителю по роли в "Маленькой Вере", где сыграл старшего брата главной героини.

Умер украинский актёр Александр Гетманский

Умер украинский актёр Александр Гетманский

Матвей Константинов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров