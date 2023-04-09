Названа предварительная причина смерти актёра из "Маленькой Веры"

Причиной смерти российского актёра и режиссёра Александра Негребы, скончавшегося сегодня на 62-м году жизни, могла стать онкология. Как пишет "Ревизор.ру" со ссылкой на свои источники, последние несколько лет артист боролся с раком лёгких.

Артист умер во сне. Он всего на две недели пережил свою супругу — актрису театра и кино Елену Копцеву-Негребу. Она умерла в возрасте 53 лет в конце марта.