Умер украинский актёр Александр Гетманский

Актёра похоронят в селе Высокое Харьковской области. Гетманский около 15 лет, начиная с 1980 года, проработал в Киевском ТЮЗе. Потом служил в Киевском академическом театре драмы и комедии, а после — в Национальном академическом театре драмы. В кино Гетманский дебютировал в фильме "Несколько любовных историй". Он также снимался в сериалах "Враг номер один", "Вчера закончилась война" и "След оборотня".