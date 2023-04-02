Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 12:43
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Умер украинский актёр Александр Гетманский

Украинский актёр театра и кино Александр Гетманский умер в возрасте 63 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь артиста, сообщили в пресс-службе киевского Национального академического театра драмы.

Актёра похоронят в селе Высокое Харьковской области. Гетманский около 15 лет, начиная с 1980 года, проработал в Киевском ТЮЗе. Потом служил в Киевском академическом театре драмы и комедии, а после — в Национальном академическом театре драмы. В кино Гетманский дебютировал в фильме "Несколько любовных историй". Он также снимался в сериалах "Враг номер один", "Вчера закончилась война" и "След оборотня".

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Иван Косицын
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